Тараканов рассказал, кого он считает оптимальной заменой для иностранцев в Единой лиге ВТБ

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов считает, что нынешняя ситуация в Единой лиге ВТБ должна помочь российским молодым игрокам.
«Многие из наших клубов громко заявляют о своих академиях. В нынешних условиях это отличный повод подтвердить слова делом. Это тот самый форс-мажор, который должен заставить команды предоставлять хоть маленький, но шанс молодым воспитанникам. На мой взгляд, это очевидно. Как мы видим, некоторые будут придерживаться другого мнения и следовать по пути «Зенита». Но я считаю, что сейчас подписание соглашений с легионерами выглядит как-то кисло.
Сложно понять, насколько оправданно приглашение иностранцев в принципе. Допустим, после отъезда некоторых из них освободились определённые средства в платёжной ведомости. Но как решать вопросы с зарплатой с учётом нынешней ситуации на валютном рынке, невозможности совершать денежные переводы за границу. Как минимум в этом кроется множество подводных камней. Возможно, зарубежные баскетболисты не до конца понимают, с какими трудностями им предстоит столкнуться здесь. Надеюсь, им не просто рассказали про золотые горы, а в деталях объяснили, как именно обстоят дела», — приводит слова Тараканова RT на русском.
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