Назван тренер, который может сменить Грега Поповича в «Сан-Антонио»
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Инсайдер Марк Стейн рассказал, что главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович может вскоре покинуть команду, а главным кандидатом на его замену является Куин Снайдер, который возглавляет «Юту» с 2014 года.
Под руководством Снайдера команда «Джаз» пять раз подряд выходили в плей-офф и продолжает занимать высокие позиции в турнирной таблице.
Напомним, на днях Попович стал рекордсменом по победам в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности на его счету 1336 побед. Попович достиг рекордного показателя за 2030 матчей. На втором месте по победам в регулярных чемпионатах НБА находится Дон Нельсон, в активе которого 1335 побед.
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