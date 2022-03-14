В сети появился трейлер сериала, посвящённого Мэджику Джонсону

На YouTube-канале Apple TV вышел трейлер сериала «Меня называют волшебником», который посвящён легендарному баскетболисту Мэджику Джонсону.

Публикация доступна на YouTube-канале Apple TV.

Сериал снят Риком Фамуйивой. Он посвящён игровой карьере легенды «Лейкерс», его благотворительной деятельности, а также усилиям по изменению отношения к ВИЧ.

За время баскетбольной карьеры Мэджик Джонсон выиграл пять чемпионских перстней НБА, а в феврале 2017 года стал президентом «Лейкерс», приняв эту должность после увольнения Митча Капчака. В апреле 2019 года покинул пост, выразив желание вернуться к более простой жизни.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».