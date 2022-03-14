Агент Станислав Рыжов назвал необычного претендента на победу в Единой лиге ВТБ

Агент Станислав Рыжов считает, что после серьёзных изменений в составах команд «Нижний Новгород» имеет реальные шансы завоевать титул Единой лиги ВТБ в этом сезоне.

«Это логично. Легионеры у Лукича никогда не играют определяющую роль. В этом сезоне подавно. По сути, команде помогал только Роландас Фрейманис. И то как ролевой игрок. Так что их состав не поменялся, все лидеры в строю. А вопрос сыгранности в такой ситуации выходит на первый план.



Конечно, я бы не стал говорить, что «НН» — фаворит. Это слишком громко. У наших клубов-участников Евролиги остались серьёзные составы, несмотря на отъезд большинства легионеров. Но то, что коллектив Лукича один из претендентов на титул – однозначно», — приводит слова Рыжова «Спорт-экспресс».

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