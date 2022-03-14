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Айзея Томас назвал игрока, который станет лицом НБА в ближайшем будущем

Айзея Томас назвал игрока, который станет лицом НБА в ближайшем будущем
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Айзея Томас считает, что звезда команды Ламело Болл станет будущим лицом НБА.

«Ламело Болл будет лицом этой лиги. Он уже стал участником Матча звёзд, дайте ему пару-тройку лет, и он легко войдёт в топ-5, топ-10 игроков лиги. У него огромный талант. Он молод. У него много энергии. Нельзя научить такому темпу игры, как у него. А какой у него рост? Два метра! У него есть всё необходимое», — цитирует Томаса The Charlotte Observer.

В 61 матче нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Болл в среднем набирает 19,6 очков, отдаёт 7,3 передачи и совершает 6,9 подбора.

В ноябре 2021 года Болл стал самым молодым баскетболистом за последние 40 лет, которому покорилась статистическая линия 25-15-10 (как минимум 25 очков, 15 подборов и 10 передач) в матче НБА. Болл был признан лучшим новичком НБА в прошлом сезоне и проводит в лиге второй сезон.

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