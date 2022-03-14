Айзея Томас назвал игрока, который станет лицом НБА в ближайшем будущем

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Айзея Томас считает, что звезда команды Ламело Болл станет будущим лицом НБА.
«Ламело Болл будет лицом этой лиги. Он уже стал участником Матча звёзд, дайте ему пару-тройку лет, и он легко войдёт в топ-5, топ-10 игроков лиги. У него огромный талант. Он молод. У него много энергии. Нельзя научить такому темпу игры, как у него. А какой у него рост? Два метра! У него есть всё необходимое», — цитирует Томаса The Charlotte Observer.
В 61 матче нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации Болл в среднем набирает 19,6 очков, отдаёт 7,3 передачи и совершает 6,9 подбора.
В ноябре 2021 года Болл стал самым молодым баскетболистом за последние 40 лет, которому покорилась статистическая линия 25-15-10 (как минимум 25 очков, 15 подборов и 10 передач) в матче НБА. Болл был признан лучшим новичком НБА в прошлом сезоне и проводит в лиге второй сезон.
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