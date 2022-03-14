Пять легионеров вернулись в баскетбольный «Зенит»

Сразу пять легионеров вернулись в состав санкт-петербургского «Зенита», сообщает официальный сайт клуба. После поездки домой в расположение клуба вернулись Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс.



«После короткого отпуска, связанного с необходимостью визита домой, в стан «Зенита» уже вернулись Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс», — гласит заявление клуба.



Напомним, ранее «Зенит» разрешил своим иностранным игрокам и сотрудникам покинуть Россию, если они не чувствуют себя в безопасности. При этом контракты с ними не были расторгнуты.



Сегодня, 14 марта, санкт-петербургский клуб сыграет в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.