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Пять легионеров вернулись в баскетбольный «Зенит»

Пять легионеров вернулись в баскетбольный «Зенит»
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Сразу пять легионеров вернулись в состав санкт-петербургского «Зенита», сообщает официальный сайт клуба. После поездки домой в расположение клуба вернулись Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс.

«После короткого отпуска, связанного с необходимостью визита домой, в стан «Зенита» уже вернулись Матеуш Понитка, Джордан Лойд, Билли Бэрон, Тайсон Картер и Алекс Пойтресс», — гласит заявление клуба.

Напомним, ранее «Зенит» разрешил своим иностранным игрокам и сотрудникам покинуть Россию, если они не чувствуют себя в безопасности. При этом контракты с ними не были расторгнуты.

Сегодня, 14 марта, санкт-петербургский клуб сыграет в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

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