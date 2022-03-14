Пол Пирс: не думаю, что Джеймс Харден уважал Стива Нэша

Бывший баскетболист «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказался о будущем защитника Джеймса Хардена в «Филадельфии Сиксерс».



«Харден уважает Дока Риверса. Не думаю, что он уважал Стива Нэша. Он будет уважать Дока, а тот сделает всё, чтобы команда в итоге добилась успеха. Джоэл Эмбиид в настоящий момент является лучшим бигмэном в лиге. Если бы мне представилась возможность сыграть в одной команде в настолько талантливым игроком, я бы завоевал пять титулов», — сказал Пирс в эфире подкаста No Chill with Gilbert Arenas.



Напомним, Харден перешёл в «Филадельфию» из «Бруклин Нетс». В нынешнем сезоне он принял участие в 51 матче регулярного чемпионата НБА, в которых набирает в среднем 22,5 очка, совершает 7,9 подбора и отдаёт 10,2 результативной передачи.