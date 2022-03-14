УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» из одноимённого города принимал казанский УНИКС. Встреча проходила на стадионе «Нагорный» и завершилась победой казанского клуба со счётом 65:50.



Начало встречи прошло в упорной борьбе, однако во многом определяющей для исхода стала вторая четверть, в которой казанцы набрали 21 очко, позволив своим оппонентам набрать лишь восемь баллов. В третьей четверти нижегородцам удалось сократить отставание до шести баллов, однако заключительная четверть осталась за казанцами, добившимися убедительной победы.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 17 очков. Столько же на счету Артёма Комолова. В составе нижегородцев 12 очков на свой счёт записал Антон Астапкович.