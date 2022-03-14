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УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Нижний Новгород» из одноимённого города принимал казанский УНИКС. Встреча проходила на стадионе «Нагорный» и завершилась победой казанского клуба со счётом 65:50.

Начало встречи прошло в упорной борьбе, однако во многом определяющей для исхода стала вторая четверть, в которой казанцы набрали 21 очко, позволив своим оппонентам набрать лишь восемь баллов. В третьей четверти нижегородцам удалось сократить отставание до шести баллов, однако заключительная четверть осталась за казанцами, добившимися убедительной победы.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 17 очков. Столько же на счету Артёма Комолова. В составе нижегородцев 12 очков на свой счёт записал Антон Астапкович.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
14 марта 2022, понедельник. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
50 : 65
УНИКС
Казань, Россия
Нижний Новгород: Антипов, Астапкович, Бабурин, Ганькевич, Карданахишвили, М. Кулагин, Платонов, Стребков, Торопов, Хвостов, Чадов
УНИКС: Воронцевич, Джекири, Драковский, Жбанов, Зайцев, Клименко, Комолов, Списсу , Узинский, Хезонья
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