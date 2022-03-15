Дабл-дабл из 60 очков и 17 подборов Таунса принёс «Миннесоте» победу над «Спёрс»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей в результативном матче со счётом 149:139.

Самый значимый вклад в победу «Миннесоты» внёс центровой Карл-Энтони Таунс, отметившийся дабл-даблом из 60 очков, 17 подборов и 3 передач. Наиболее результативным игроком «Спёрс» стал защитник Келдон Джонсон – 34 очка, 8 подборов и 4 передачи. Ещё один дабл-дабл в этой игре оформил разыгрывающий Деджонте Мюррей – 30 очков, 4 подбора и 12 передач.

«Миннесота Тимбервулвз» (40-30) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Сан-Антонио Спёрс» (26-43) – 12-е.