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Дабл-дабл из 60 очков и 17 подборов Таунса принёс «Миннесоте» победу над «Спёрс»

Дабл-дабл из 60 очков и 17 подборов Таунса принёс «Миннесоте» победу над «Спёрс»
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В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча завершилась победой гостей в результативном матче со счётом 149:139.

Самый значимый вклад в победу «Миннесоты» внёс центровой Карл-Энтони Таунс, отметившийся дабл-даблом из 60 очков, 17 подборов и 3 передач. Наиболее результативным игроком «Спёрс» стал защитник Келдон Джонсон – 34 очка, 8 подборов и 4 передачи. Ещё один дабл-дабл в этой игре оформил разыгрывающий Деджонте Мюррей – 30 очков, 4 подбора и 12 передач.

«Миннесота Тимбервулвз» (40-30) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Сан-Антонио Спёрс» (26-43) – 12-е.

НБА - регулярный чемпионат
15 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
139 : 149
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 34, Мюррей - 30, Уокер - 22, Пёлтль - 21, Васселл - 17, Коллинс - 5, Ландейл - 3, Примо - 3, Джонс - 2, Ричардсон - 2, Stewart Jr., Бэйтс-Диоп, Вудард, Кейкок, Лэнгфорд, Макдермотт, Уискэмп
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 60, Беверли - 20, Расселл - 19, Ноуэлл - 15, Принс - 13, Макдэниелс - 11, Найт - 6, Эдвардс - 5, Бисли, Больмаро, Вандербилт, Лейман, Маклафлин, Окоги, Райт, Рид
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