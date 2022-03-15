Карри — о Томпсоне и Грине: мы знаем друг друга как свои пять пальцев

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу своего трио с Клэем Томпсоном и Дрэймондом Грином.
«Наше взаимопонимание основано на 10-летнем опыте, химии и победах. И на понимании того, как мы работаем. Сколько бы времени мы ни отдыхали, мы можем вернуться к этому взаимопониманию друг с другом… Мы хотим продолжать развивать это. Мы знаем друг друга как свои пять пальцев и очень хорошо дополняем друг друга. В этом есть большая уверенность», — приводит слова Карри Fadeaway World.
Напомним, сегодня «Голден Стэйт» принимал «Вашингтон Уизардс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 126:112. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Стефен Карри, набравший 47 очков. У «Вашингтона» больше всех очков набрал форвард Кристапс Порзингис — 25.
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