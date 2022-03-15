Арвидас Сабонис: спорт всегда был политикой. Российских команд не должно быть в Евролиге

Легендарный литовский баскетболист Арвидас Сабонис считает, что российские команды не должны участоввать в Евролиге.
«Всю жизнь все говорят, что спорт вне политики. К сожалению, спорт всегда был, есть и будет политикой. Может быть, первые Олимпийские игры и были вне политики, но и это под вопросом. Без вопросов, клубы из России должны быть исключены из Евролиги. Сложно сказать, когда они смогут вернуться. Неясно, как будет с этой военной операцией (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»). Не могу представить, чтобы в будущем украинцы могли соревноваться рядом с представителями России. Сложно представить себе такой сценарий», — приводит слова Сабониса литовский портал 15min.
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