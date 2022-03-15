Дрэймонд Грин выразил уверенность в том, что «Голден Стэйт» выиграют НБА в этом году

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что его команда станет чемпионом НБА в этом сезоне.

«Неважно, какое место мы займём в регулярном чемпионате. Главное, что мы станем чемпионами в этом году», — сказал Грин после матча с «Вашингтон Уиззардс».

Напомним, сегодня, 15 марта, Грин вернулся в строй после двух пропущенных месяцев из-за проблем со спиной. В матче с «Вашингтоном» (126:112) он вышел со скамейки, набрав за 20 минут 6 очков, сделав 7 подборов и 6 передач. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Стефен Карри, набравший 47 очков. У «Вашингтона» больше всех очков набрал форвард Кристапс Порзингис — 25.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».