Американский легионер покинул «Локомотив-Кубань»

Центровой Алан Уильямс покинул «Локомотив-Кубань». Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Такое решение игрок принял по семейным обстоятельствам.



«Болельщики «Локо»! Не думал, что этот день наступит. Эти три года здесь с вами были особенными для меня. Ребята, с кем играл, сотрудники, врачи, тренерский штаб, руководство – Андрей Ведищев, Гинас Руткаускас – все, с кем я работал, — просто хочу всем вам сказать «Спасибо» за всё, что вы сделали для меня и моей семьи. Тяжело говорить о расставании — но приходится. Прощаемся по-дружески, делаем это с полным взаимопониманием. Сейчас мне важно быть дома, со своей семьёй. Спасибо вам, всегда буду любить вас! «Локо» навсегда! Давай-давай. Спасибо большое и до свидания!» — приводит слова Уильямса пресс-служба команды.



В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Уильямс принял участие в пяти матчах, в которых в среднем набирал 10,4 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 1,4 передачи.

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