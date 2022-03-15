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Эксперт: если думаете, что Уэстбрук играет хорошо, то мы смотрели два разных матча

Эксперт: если думаете, что Уэстбрук играет хорошо, то мы смотрели два разных матча
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Известный эксперт НБА Шеннон Шарп критически высказался в адрес разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

«Я порицаю «Лейкерс». Но если думаете, что Уэстбрук играет хорошо, то мы смотрели два разных матча», — написал Шарп на своей официальной странице в «Твиттере».

В последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» уступил «Торонто Рэпторс» (103:114). Самый результативным игроком встречи стал лидер хозяев Леброн Джеймс, в активе которого 30 очков, 9 подборов и 3 передачи. У «Рэпторс» лучшую результативность показал Гари Трент-младший — на его счету 28 очков, 5 подборов и 3 передачи. Уэстбрук набрал 14 очков, совершил 8 подборов и отдал 4 передачи.

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