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«Олимпиакос» нанёс поражение «Жальгирису» в Евролиге

«Олимпиакос» нанёс поражение «Жальгирису» в Евролиге
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Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Жальгирис» играл с «Олимпиакосом». Встреча прошла на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась со счётом 84:73 (15:20, 24:19, 19:20, 26:14) в пользу греческой команды.

Самым результативным в составе победителей стал Костас Папаниколау, записавший на свой счёт 18 очков. Лучшую результативность в составе «Жальгириса» продемонстрировал американский центровой Джош Небо, на счету которого 17 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес». Встреча состоится 17 марта и начнётся в 21:00 мск. «Олимпиакос» 17 марта сыграет с «Панатинаикосом». Начало — в 22:00 мск.

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Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
15 марта 2022, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
73 : 84
Олимпиакос
Пирей, Греция
Жальгирис: Небо - 17, Лекавичюс - 14, Улановас - 13, Кавано - 10, Ловернь - 8, Янкунас - 5, Гиффей - 3, Милакнис - 3, Блажевич, Лукошюнас, Стрелниекс, Уэбстер
Олимпиакос: Папаниколау - 18, Везенков - 16, Дорси - 13, Мартин - 13, Слукас - 10, Фалль - 5, Принтезис - 4, Ларенцакис - 3, Маккиссик - 2, Жан-Шарль, Уолкап, Эйси
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