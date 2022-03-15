«Олимпиакос» нанёс поражение «Жальгирису» в Евролиге

Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Жальгирис» играл с «Олимпиакосом». Встреча прошла на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась со счётом 84:73 (15:20, 24:19, 19:20, 26:14) в пользу греческой команды.



Самым результативным в составе победителей стал Костас Папаниколау, записавший на свой счёт 18 очков. Лучшую результативность в составе «Жальгириса» продемонстрировал американский центровой Джош Небо, на счету которого 17 очков.



В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Жальгирис» примет «Анадолу Эфес». Встреча состоится 17 марта и начнётся в 21:00 мск. «Олимпиакос» 17 марта сыграет с «Панатинаикосом». Начало — в 22:00 мск.



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