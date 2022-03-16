Кайри Ирвинг высказался о 60 набранных очках в матче с «Орландо»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик», в котором он набрал 60 очков.



«Всё это говорит о том, что мы на пути к истории. На самом деле это произошло благодаря команде, я просто плыл по течению. В этом истинная чистота баскетбола, мы эффективно играли на обеих сторонах площадки и одержали победу. Несколько бросков, пожалуй, мне не стоило совершать. Я бросал из сложных положений, с двойной или тройной опекой. Но раз я делал это с улыбкой на лице, а мои партнёры по команде не держат на меня зла, то это действительно того стоило», — приводит слова Кайри Ирвинга ESPN.



Напомним, победу во встрече одержал «Бруклин» со счётом 150:108. На счету Кайри Ирвинга по итогам матча 60 очков и 12 передач.