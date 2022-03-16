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«Этот придурок меня поражает». Владимир Гомельский высказался о Кайри Ирвинге

«Этот придурок меня поражает». Владимир Гомельский высказался о Кайри Ирвинге
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинге.

«Мне бы хотелось, чтобы выиграла команда с Востока.

Мне кажется, что «Бруклин Нетс» упустили. Да, травма Дюранта, но они упустили то, что называется дух игры. То, что у них было в начале сезона. Куда это делось? А этот придурок меня просто поражает. Тот, которому в Нью-Йорке играть нельзя.

Иметь такую технику, такой талант, необыкновенное чувство – ведь он же на чувстве играет, это в руках либо есть, либо нет – и такой баран», — сказал Владимир Гомельский в интервью на канале «Взял Мяч» в YouTube.

Напомним, Кайри Ирвингу не разрешают принимать участие в домашних матчах команды из-за коронавирусных ограничений, введённых властями Нью-Йорка. Баскетболист отказался от вакцинации, из-за чего может играть только на выезде.

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