«Этот придурок меня поражает». Владимир Гомельский высказался о Кайри Ирвинге

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинге.
«Мне бы хотелось, чтобы выиграла команда с Востока.
Мне кажется, что «Бруклин Нетс» упустили. Да, травма Дюранта, но они упустили то, что называется дух игры. То, что у них было в начале сезона. Куда это делось? А этот придурок меня просто поражает. Тот, которому в Нью-Йорке играть нельзя.
Иметь такую технику, такой талант, необыкновенное чувство – ведь он же на чувстве играет, это в руках либо есть, либо нет – и такой баран», — сказал Владимир Гомельский в интервью на канале «Взял Мяч» в YouTube.
Напомним, Кайри Ирвингу не разрешают принимать участие в домашних матчах команды из-за коронавирусных ограничений, введённых властями Нью-Йорка. Баскетболист отказался от вакцинации, из-за чего может играть только на выезде.
- 16 марта 2022
-
16:56
-
15:55
-
15:00
-
13:56
-
12:50
-
11:39
-
10:14
-
09:37
-
07:24
-
05:30
-
00:39
- 15 марта 2022
-
23:38
-
22:46
-
22:24
-
21:25
-
20:16
-
19:12
-
18:12
-
17:31
-
15:59
-
14:40
-
14:01
-
13:40
-
12:53
-
11:48
-
10:57
-
09:45
-
09:34
-
08:02
-
08:01
-
06:53
-
06:46
-
05:13
-
00:54
- 14 марта 2022
-
23:55