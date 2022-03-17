Эмбиид — о Симмонсе: даже сегодня я верю, что у нас был шанс победить вместе

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал, что он всегда верил в то, что сможет вместе с Беном Симмонсом привести команду к победе в НБА.
«Я чувствую, что у нас был шанс, и поэтому я не понимаю, что происходит. Что заставило его уйти? Понимаю его объяснения, но многие вещи не имеют смысла. Я всегда верил, что у нас есть шанс победить вместе. Как будто я всегда в это верю. Даже сегодня я верю, что у нас был шанс победить вместе», — приводит слова Эмбиида Fadeaway World.
Напомним, «Бруклин Нетс» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию Сиксерс» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.
Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.
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