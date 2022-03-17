«Миннесота» победила «Лейкерс», «Бруклин» уступил «Далласу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Миннеаполисе (США), в котором на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержала «Миннесота» со счётом 124:104.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Карл-Энтони Таунс – 30 очков. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 19 очков.

В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провёл игру с «Даллас Маверикс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 113:111.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 37 очков. Андре Драммонд же заработал дабл-дабл (14 очков и 17 подборов). Лучше всех у «Бруклина» выступил Кевин Дюрант, у него 23 очка и 10 передач.

Также «Нью-Йорк Никс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (128:98).