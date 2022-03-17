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«Миннесота» победила «Лейкерс», «Бруклин» уступил «Далласу»

«Миннесота» победила «Лейкерс», «Бруклин» уступил «Далласу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Миннеаполисе (США), в котором на стадионе «Таргет-центр» «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержала «Миннесота» со счётом 124:104.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Карл-Энтони Таунс – 30 очков. У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 19 очков.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
124 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 30, Эдвардс - 27, Беверли - 18, Принс - 13, Ноуэлл - 10, Бисли - 7, Расселл - 6, Вандербилт - 4, Найт - 4, Лейман - 3, Маклафлин - 2, Больмаро, Макдэниелс, Окоги, Райт, Рид
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 19, Энтони - 16, Уэстбрук - 15, Монк - 13, Габриэль - 10, Огастин - 7, Ривз - 7, Эллингтон - 6, Брэдли - 4, Джонсон - 3, Ховард - 2, Хортон-Такер - 2, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Дэвис, Нанн

В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провёл игру с «Даллас Маверикс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 113:111.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 37 очков. Андре Драммонд же заработал дабл-дабл (14 очков и 17 подборов). Лучше всех у «Бруклина» выступил Кевин Дюрант, у него 23 очка и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Бруклин Нетс: Дюрант - 23, Горан Драгич - 21, Браун - 17, Драммонд - 14, Клэкстон - 13, Эдвардс - 12, Миллз - 9, Джонсон - 2, Гриффин, Дюк, Ирвинг, Карри, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Динвидди - 22, Брансон - 18, Пауэлл - 12, Финни-Смит - 9, Грин - 6, Клебер - 4, Дав. Бертанс - 3, Браун - 2, Wright, Баллок, Бёрк, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший

Также «Нью-Йорк Никс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (128:98).

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
128 : 98
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Нью-Йорк Никс: Барретт - 31, Рэндл - 20, Куикли - 18, Фурнье - 14, Топпин - 13, Бёркс - 10, Макбрайд - 7, Робинсон - 7, Симс - 5, Арчидиаконоу - 3, Гибсон, Гримс, Ноэль, Реддиш, Роуз, Саманич, Уокер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Харт - 17, Williams - 14, Данн - 13, Уотфорд - 11, Ойбанкс - 10, Эллеби - 8, Джонсон - 7, Уинслоу - 7, Маклемор - 6, Хьюз - 3, Браун - 2, Блевинс, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Саймонс
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