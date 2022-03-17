Стефен Карри не сумел доиграть матч с «Бостоном» из-за травмы голеностопа
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри досрочно покинул площадку в матче с «Бостон Селтикс» (88:110) из-за травмы голеностопа.
Во середине второй четверти Маркус Смарт прыгнул к нему в ноги, после чего лидер «воинов» не смог продолжить матч. На тот момент у звёздного разыгрывающего было 3 очка.
«После МРТ-обследования узнаем степень тяжести травмы. Смарт прыгнул ему в колено. Как по мне, было слишком опасно играть подобным образом», — сказал после игры главный тренер команды Стив Керр.
Значительный вклад в успех гостей внёс Джейсон Тейтум – 26 очков и 12 подборов. У «Голден Стэйт» выделился Джоржан Пул, на его счету 29 очков.
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