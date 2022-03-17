Эмбиид: я начал играть в баскетбол только в 16 лет. До этого я хотел стать волейболистом

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид рассказал о том, что он в детстве задумывался о карьере профессионального волейболиста.
«Я начал играть в баскетбол только в 16 лет. До этого я играл в футбол, волейбол, и я собирался поехать во Францию, чтобы попытаться стать профессиональным волейболистом, пока Люк Мбах а Муте не вернулся в Камерун и не устроил лагерь — лагерь, в который я даже не хотел ехать, потому что я только начал играть в баскетбол за три месяца до этого. Так что я был недостаточно хорош. Вы знаете этих парней, они играют в баскетбол всю свою жизнь, и я ни за что не верил, что попаду в его лагерь.
И это было в то время, когда я думал, что буду учиться в колледже около пяти лет и не думал, что у меня есть потенциал для игры в НБА, потому что моя цель приезда в Америку заключалась в том, чтобы использовать эту баскетбольную возможность, дабы попытаться получить образование и сделать что-то в своей жизни. Вернуться домой, заработать денег и помочь своей семье», — приводит слова Эмбиида Fadeaway World.
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