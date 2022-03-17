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«Астана» в овертайме обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

«Астана» в овертайме обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казахстанская «Астана» на домашней площадке принимала «Цмоки-Минск». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 65:64 в первом овертайме.

Минчане смогли уверенно начать матч, поведя в счёте ко второй четверти, а к большому перерыву отрыв гостей паркета составлял уже 11 очков. Однако в третьей и четвёртой четверти оборона «Астаны» действовала лучшим образом, позволив за 20 игровых минут набрать минчанам всего 15 очков. В итоге встреча перешла в овертайм, где чуть сильнее оказались гости паркета, выигравшие встречу со счётом 65:64.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Евгений Белянков, записавший на свой счёт 15 очков. В составе «Астаны» 16 очков на свой счёт записал Скайлар Спенсер.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
17 марта 2022, четверг. 16:30 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
64 : 65
ОТ
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Астана: Спенсер - 16, Мурзагалиев - 12, Айткали - 11, Балашов - 10, Тихоненко - 6, Пан - 4, Гаврилов - 2, Кэмпбелл - 2, Марчук - 1, Бажин, Литвиненко, Щербак
Цмоки-Минск: Белянков - 15, Близнюк - 13, Тростинецкий - 11, Борисевич - 9, Эрнандес-Зиненко - 7, Стабровский - 5, Коратцов - 2, Стубеда - 2, Поролев - 1, Коско
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