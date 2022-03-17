«Астана» в овертайме обыграла «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором казахстанская «Астана» на домашней площадке принимала «Цмоки-Минск». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 65:64 в первом овертайме.



Минчане смогли уверенно начать матч, поведя в счёте ко второй четверти, а к большому перерыву отрыв гостей паркета составлял уже 11 очков. Однако в третьей и четвёртой четверти оборона «Астаны» действовала лучшим образом, позволив за 20 игровых минут набрать минчанам всего 15 очков. В итоге встреча перешла в овертайм, где чуть сильнее оказались гости паркета, выигравшие встречу со счётом 65:64.



Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Евгений Белянков, записавший на свой счёт 15 очков. В составе «Астаны» 16 очков на свой счёт записал Скайлар Спенсер.