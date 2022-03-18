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«Реал» обыграл АСВЕЛ в Евролиге

«Реал» обыграл АСВЕЛ в Евролиге
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Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого мадридский «Реал» играл с АСВЕЛом. Встреча прошла на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде и завершилась со счётом 70:58 (20:14, 16:16, 15:17, 19:11) в пользу «Реала».

Самым результативным в составе победителей стал Руди Фернандес, записавший на свой счёт 17 очков. Лучшую результативность в составе французского клуба продемонстрировал американский разыгрывающий Крис Джонс, на счету которого 17 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» сыграет на выезде с «Анадолу Эфесом». Встреча состоится 22 марта и начнётся в 20:30 мск. АСВЕЛ 23 марта на выезде сыграет с «Жальгирисом». Начало — в 21:00 мск.

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Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
17 марта 2022, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
70 : 58
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Реал Мадрид: Фернандес - 17, Ябуселе - 12, Пуарье - 10, Льюль - 9, Дек - 8, Тавареш - 7, Эртель - 3, Рэндольф - 2, Ханга - 2, Гаруба, Нуньес, Уильямс-Госс
АСВЕЛ: Джонс - 17, Лайти - 11, Адетокунбо - 8, Окобо - 8, Стразель - 5, Вембаньяма - 3, Осетковски - 3, Лякомб - 2, Фалл - 1, Гист, Ховард
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