«Реал» обыграл АСВЕЛ в Евролиге

Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого мадридский «Реал» играл с АСВЕЛом. Встреча прошла на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде и завершилась со счётом 70:58 (20:14, 16:16, 15:17, 19:11) в пользу «Реала».



Самым результативным в составе победителей стал Руди Фернандес, записавший на свой счёт 17 очков. Лучшую результативность в составе французского клуба продемонстрировал американский разыгрывающий Крис Джонс, на счету которого 17 очков.



В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» сыграет на выезде с «Анадолу Эфесом». Встреча состоится 22 марта и начнётся в 20:30 мск. АСВЕЛ 23 марта на выезде сыграет с «Жальгирисом». Начало — в 21:00 мск.



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