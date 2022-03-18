Владимир Гомельский назвал «лучший вариант» для усиления ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями об игроке Единой лиги ВТБ, который мог бы усилить состав московского ЦСКА.



«Если Клайберн не выйдет на площадку, то нужен ещё один лёгкий форвард. Лучший вариант — Астапкович. Нужен третий атакующий защитник со стабильным трёхочковым броском. Необходимо быстро подтягивать уровень Лопатина и Гафурова», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



В предыдущем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на домашней площадке играл с пермской «Пармой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 98:71.



Ранее победу красно-синих прокомментировал их главный тренер Димитрис Итудис.



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