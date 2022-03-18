Перкинс — о «Лейкерс»: если вам кажется, что вас не уважают, то сделайте с этим что-то!

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался о выступлениях «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Если вам кажется, что вас не уважают, что над вами посмеиваются, то сделайте с этим что-то! Приведу вам конкретный пример. Когда я играл в составе «Бостона», нас бесили «Кавальерс» и то, как Леброн позировал перед играми, пожимал всем руки и фотографировался. Что сказал Леброн? Он сказал нам: «Если вам не нравится, что мы делаем, сделайте что-нибудь с этим!» Что произошло в плей-офф? Мы что-то с этим сделали», — приводит слова Кендрика Перкинса ESPN.



«Лос-Анджелес» занимает девятую позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 29 побед в 69 встречах регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.