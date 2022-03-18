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SDNA: помощник Димитриса Итудиса покинет ЦСКА и возглавит «Галатасарай»

SDNA: помощник Димитриса Итудиса покинет ЦСКА и возглавит «Галатасарай»
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Андреас Пистиолис, помощник главного тренера московского ЦСКА Димитриса Итудиса, покинет клуб, сообщает SDNA. По информации источника, Пистиолис продолжит карьеру в турецком «Галатасарае». Пистиолис работал в Москве с 2014 года и почти всю карьеру провёл бок о бок с Итудисом.

Ожидается, что Пистиолис займёт в «Галатасарае» пост главного тренера, заменив на этом посту Экрема Мемнуна.

Как сообщает источник, ЦСКА и Итудис дали добро на уход Пистиолиса на новую должность. Ожидается, что Пистиолис может отправиться в Стамбул уже 19 марта.

Пистиолис начал тренерскую карьеру в 1996 году, тренируя юношеские команды «Панатинаикоса», а с 2012 года он перешёл на работу в основную команду, где поработал с Желько Обрадовичем и Итудисом. В 2014 году вместе с Итудисом он перешёл в ЦСКА.

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