SDNA: помощник Димитриса Итудиса покинет ЦСКА и возглавит «Галатасарай»

Андреас Пистиолис, помощник главного тренера московского ЦСКА Димитриса Итудиса, покинет клуб, сообщает SDNA. По информации источника, Пистиолис продолжит карьеру в турецком «Галатасарае». Пистиолис работал в Москве с 2014 года и почти всю карьеру провёл бок о бок с Итудисом.
Ожидается, что Пистиолис займёт в «Галатасарае» пост главного тренера, заменив на этом посту Экрема Мемнуна.
Как сообщает источник, ЦСКА и Итудис дали добро на уход Пистиолиса на новую должность. Ожидается, что Пистиолис может отправиться в Стамбул уже 19 марта.
Пистиолис начал тренерскую карьеру в 1996 году, тренируя юношеские команды «Панатинаикоса», а с 2012 года он перешёл на работу в основную команду, где поработал с Желько Обрадовичем и Итудисом. В 2014 году вместе с Итудисом он перешёл в ЦСКА.
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