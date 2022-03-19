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30 очков и 20 подборов Сабониса не спасли «Сакраменто» от поражения «Бостону»

30 очков и 20 подборов Сабониса не спасли «Сакраменто» от поражения «Бостону»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:97.

Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 32 очка, 5 подборов и 4 передачи. Лучший в составе «Сакраменто» — литовский центровой Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 20 подборов и 5 передач.

Напомним, «Бостон Селтикс» (43-28) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Сакраменто Кингз» (25-47) – 13-й на Западе.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
97 : 126
Бостон Селтикс
Бостон
Сакраменто Кингз: Сабонис - 30, Холидэй - 21, Лайлз - 19, Митчелл - 12, Мету - 10, Дивинченцо - 3, Джонс - 2, Барнс, Джексон, Дэвис, Кета, Лень, Лэмб, Фокс, Харклесс, Холмс
Бостон Селтикс: Тейтум - 32, Браун - 30, Притчард - 14, Тайс - 11, Смарт - 9, Уайт - 7, Уильямс - 7, Хорфорд - 6, Уильямс - 4, Фиттс - 3, Хозер - 3, Ryan, Корнет, Несмит, Стаускас, Томас

В параллельных матчах «Кливленд Кавальерс» в овертайме обыграл «Денвер Наггетс» (119:116), «Вашингтон Уизардс» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Нью-Йорк Никс» (97:100), «Индиана Пэйсерс» победил «Хьюстон Рокетс» (121:118), «Оклахома-Сити Тандер» потерпела восьмое поражение подряд, проиграв «Майами Хит» (120:108), «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромил «Сан-Антонио Спёрс» (124:91), а «Финикс Санз» продлил победную серию в игре с «Чикаго Буллз» (129:102).

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
119 : 116
ОТ
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Маркканен - 31, Мобли - 27, Гарлэнд - 25, Лав - 12, ЛеВерт - 10, Стивенс - 8, Окоро - 4, Уиндлер - 2, Аллен, Браун, Гудвин, Дэвис, Нембхард, Осман, Рондо, Секстон, Уэйд
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Гордон - 20, Хиланд - 17, Казинс - 12, Бартон - 10, Грин - 10, Грин - 8, Риверс - 3, Моррис - 2, Форбс - 2, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Рид, Ховард, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 97
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Нью-Йорк Никс: Барретт - 18, Рэндл - 18, Куикли - 15, Робинсон - 15, Фурнье - 15, Бёркс - 12, Гримс - 5, Топпин - 2, Арчидиаконоу, Гибсон, Макбрайд, Симс
Вашингтон Уизардс: Кузма - 18, Порзингис - 18, Кисперт - 14, Нето - 11, Хатимура - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Гэффорд - 5, Авдия - 4, Смит - 4, Саторански - 3, Schakel, Бил, Брайант, Гилл, Кэри, Тодд, Уинстон
НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 121
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Хьюстон Рокетс: Вуд - 32, Грин - 20, Портер - 19, Шенгюн - 15, Мэтьюз - 9, Мартин - 7, Тэйт - 6, Шрёдер - 6, Кристофер - 2, Никс - 2, Queen, Гаруба, Гордон, Нваба, Уолл, Фернанду
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 25, Битадзе - 23, Смит - 17, Хилд - 15, Бриссетт - 14, Вашингтон - 13, Халибёртон - 10, Stephenson - 2, Андерсон - 2, Sykes, Taylor, Джексон, Дуарте, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
120 : 108
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Майами Хит: Хироу - 26, Адебайо - 19, Робинсон - 19, Лоури - 16, Моррис - 13, Страс - 12, Мартин - 11, Винсент - 2, Хаслем - 2, Smart, Батлер, Гай, Дедмон, Оладипо, Такер, Хайсмит, Юртсевен
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Манн - 25, Уиггинс - 17, Базли - 15, Покушевски - 10, Waters III - 5, Маледон - 4, Крейчи - 3, Роби - 3, Sarr, Гидди, Джером, Дорт, Мускала, Робинсон-Эрл, Уильямс, Фэйворс
НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
91 : 124
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 18, Мюррей - 17, Джонсон - 11, Уискэмп - 11, Примо - 9, Джонс - 8, Ландейл - 8, Пёлтль - 7, Коллинс - 2, Stewart Jr., Бэйтс-Диоп, Вудард, Кейкок, Лэнгфорд, Макдермотт, Ричардсон, Уокер
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 20, Маршалл - 18, Валанчюнас - 16, Хэйс - 16, Джонс - 13, Эрнангомес - 11, Грэм - 9, Альварадо - 8, Мёрфи - 7, Кларк - 3, Уоллес - 3, Джонсон, Ингрэм, Льюис, Нэнс, Снелл, Темпл, Уильямсон
НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
129 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Финикс Санз: Букер - 28, Эйтон - 20, Пэйн - 15, Крэйг - 14, Шамет - 14, Макги - 12, Бриджес - 11, Холидей - 9, Бийомбо - 6, Lundberg, Джонсон, Камински, Краудер, Пол, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
Чикаго Буллз: Дерозан - 19, Вучевич - 16, Уайт - 14, Лавин - 12, Томпсон - 11, Карузо - 8, Томас - 8, Грин - 6, Досунму - 4, Брэдли - 2, Джонс - 2, Hill, Болл, Браун, Кук, Симонович, Уильямс
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