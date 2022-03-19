30 очков и 20 подборов Сабониса не спасли «Сакраменто» от поражения «Бостону»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:97.

Наиболее результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 32 очка, 5 подборов и 4 передачи. Лучший в составе «Сакраменто» — литовский центровой Домантас Сабонис, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 20 подборов и 5 передач.

Напомним, «Бостон Селтикс» (43-28) занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. «Сакраменто Кингз» (25-47) – 13-й на Западе.

В параллельных матчах «Кливленд Кавальерс» в овертайме обыграл «Денвер Наггетс» (119:116), «Вашингтон Уизардс» потерпел шестое поражение кряду, уступив «Нью-Йорк Никс» (97:100), «Индиана Пэйсерс» победил «Хьюстон Рокетс» (121:118), «Оклахома-Сити Тандер» потерпела восьмое поражение подряд, проиграв «Майами Хит» (120:108), «Нью-Орлеан Пеликанс» разгромил «Сан-Антонио Спёрс» (124:91), а «Финикс Санз» продлил победную серию в игре с «Чикаго Буллз» (129:102).