Кевин Дюрант рассказал, кому бы вручил приз MVP сезона

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант выразил мнение, что приз самому ценному игроку сезона НБА должен достаться 28-летнему центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду.



«Если бы мне пришлось выбирать, кто получит эту награду, я бы назвал Джоэла Эмбиида, Демара Дерозана и Джа Моранта. Это моя тройка лучших, и из неё я бы выделил Джоэла. Можно говорить и о Йокиче, но я бы, наверное, пошёл с Эмбиидом», — сказал Дюрант на пресс-конференции.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в 57 матчах, в которых в среднем набирал 30 очков, совершал 11,3 подбора и отдавал 4,4 результативные передачи.

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