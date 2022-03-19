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Владимир Гомельский высказался о двух перспективных молодых игроках ЦСКА

Владимир Гомельский высказался о двух перспективных молодых игроках ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о молодых игроках московского ЦСКА — Филиппе Гафурове и Андрее Лопатине.

«Андрей Лопатин — отличный бросок, светлая голова, правильные перемещения на подстраховку в защите, вынослив. Слабые стороны: недостаток физической мощи, недостаток стартовой скорости. И то и другое легко наращивается за счёт индивидуальной работы в тренажёрном зале.

Филипп Гафуров — высокая техническая оснащённость, хороший бросок, высокий прыжок и с двух, и с одной ноги. Слабые стороны — физически слабый, проигрывает все силовые единоборства, плохо понимает, когда и откуда необходимо выходить на подстраховку, много фолит. Очень перспективный», — написал Гомельский на своём сайте.

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