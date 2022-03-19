Помощник Итудиса покинул ЦСКА и возглавил «Галатасарай»

Греческий специалист Андреас Пистиолис, работавший ассистентом главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, возглавил «Галатасарай», сообщает официальный сайт ЦСКА.



В «Галатасарае» Пистиолис заменит турецкого наставника Экрема Мемнуна, работавшего с командой с начала нынешнего сезона. После 22 матчей команда идёт на шестом месте из 16.



«Говорят, жизнь — это мгновение! Я имел честь быть частью невероятной организации в течение восьми лет, работал с уникальными людьми, праздновал победы и получал трофеи. Выражаю глубочайшее уважение нашему президенту Андрею Ватутину и вице-президенту Наталии Фураевой. Спасибо!



Благодарю своего наставника и друга, тренера Димитриса Итудиса. Никогда не забуду то, чему научился рядом с тобой! Сохраню в своём сердце все воспоминания и моменты, которые у меня были со всеми игроками, коллегами и болельщиками. Спасибо ЦСКА за невероятное путешествие, которое я никогда не забуду!» — прокомментировал свой уход из ЦСКА Пистиолис.