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Помощник Итудиса покинул ЦСКА и возглавил «Галатасарай»

Помощник Итудиса покинул ЦСКА и возглавил «Галатасарай»
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Греческий специалист Андреас Пистиолис, работавший ассистентом главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, возглавил «Галатасарай», сообщает официальный сайт ЦСКА.

В «Галатасарае» Пистиолис заменит турецкого наставника Экрема Мемнуна, работавшего с командой с начала нынешнего сезона. После 22 матчей команда идёт на шестом месте из 16.

«Говорят, жизнь — это мгновение! Я имел честь быть частью невероятной организации в течение восьми лет, работал с уникальными людьми, праздновал победы и получал трофеи. Выражаю глубочайшее уважение нашему президенту Андрею Ватутину и вице-президенту Наталии Фураевой. Спасибо!

Благодарю своего наставника и друга, тренера Димитриса Итудиса. Никогда не забуду то, чему научился рядом с тобой! Сохраню в своём сердце все воспоминания и моменты, которые у меня были со всеми игроками, коллегами и болельщиками. Спасибо ЦСКА за невероятное путешествие, которое я никогда не забуду!» — прокомментировал свой уход из ЦСКА Пистиолис.

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