В ЦСКА прокомментировали уход Андреаса Пистиолиса в «Галатасарай»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход помощника главного тренера команды Андреаса Пистиолиса в «Галатасарай». Напомним, 19 марта стало известно, что Пистиолис возглавил турецкий клуб.



«Не сомневался, что этот день когда-нибудь придёт. Для всей баскетбольной Европы давно очевидно, что Пистиолис обладает достаточными знаниями, талантом, опытом, стремлением развиваться, чтобы стать отличным главным тренером. Работать с Андреасом было удовольствием ещё и потому, что он замечательный человек и семьянин, интересный собеседник, классный специалист, пользовавшийся большим уважением игроков и коллег. Решение о переходе никак не связано с нынешней политической ситуацией, тренеру Пистиолису поступило предложение, от которого не следует отказываться, и клуб с пониманием отнёсся к такой возможности. Желаю Андреасу всего самого лучшего на следующем этапе карьеры. Уверен, наши пути ещё не раз пересекутся», — цитирует Ватутина официальный сайт ЦСКА.