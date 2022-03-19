Госдеп США потребовал консульский доступ к задержанной в России Бриттни Грайнер

Государственный департамент США потребовал консульский доступ к задержанной по обвинению в контрабанде наркотиков американской баскетболистке Бриттни Грайнер.
«Мы активно занимаемся этим делом и часто контактируем с командой юристов Бриттни Грайнер. Мы настаиваем на том, чтобы российское правительство предоставило консульский доступ ко всем гражданам США, задержанным в России, в том числе находящимся в камерах предварительного заключения, как Бриттни Грайнер. Мы неоднократно запрашивали консульский доступ к этим задержанным, и нам постоянно отказывали в доступе», — гласит заявление Государственного департамента США.
Напомним, Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево.
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