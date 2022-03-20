Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Саратовский «Автодор» обыграл «Астану» в выездном матче Единой лиги ВТБ со счётом 84:61. Самым результативным игроком встречи стал Джэрон Джонсон, который записал на свой счёт 23 очка. У казахстанской команды отличился Антонио Кэмпбелл — 11 очков.

Стоит отметить, что первая половина осталась за хозяевами. Однако определяющей стала четвёртая четверть, в которой саратовская команда сумела победить с преимуществом в 19 очков.

После этого матча «Автодор» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (9 побед, 5 поражений). «Астана» идёт на девятом месте (3 победы, 11 поражений).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
61 : 84
Автодор
Саратов, Россия
Астана: Кэмпбелл - 11, Айткали - 10, Марчук - 9, Мурзагалиев - 9, Спенсер - 6, Тихоненко - 5, Пан - 4, Бажин - 3, Балашов - 2, Щербак - 2, Гаврилов, Литвиненко
Автодор: Джонсон - 23, Минченко - 15, Квитковских - 13, Сергеев - 10, Михайловский - 7, Петенев - 6, Печкин - 4, Пранаускис - 4, Гаврилов - 2, Шакич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022