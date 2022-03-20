«Автодор» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Саратовский «Автодор» обыграл «Астану» в выездном матче Единой лиги ВТБ со счётом 84:61. Самым результативным игроком встречи стал Джэрон Джонсон, который записал на свой счёт 23 очка. У казахстанской команды отличился Антонио Кэмпбелл — 11 очков.

Стоит отметить, что первая половина осталась за хозяевами. Однако определяющей стала четвёртая четверть, в которой саратовская команда сумела победить с преимуществом в 19 очков.

После этого матча «Автодор» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (9 побед, 5 поражений). «Астана» идёт на девятом месте (3 победы, 11 поражений).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».