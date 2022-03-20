«Автодор» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Саратовский «Автодор» обыграл «Астану» в выездном матче Единой лиги ВТБ со счётом 84:61. Самым результативным игроком встречи стал Джэрон Джонсон, который записал на свой счёт 23 очка. У казахстанской команды отличился Антонио Кэмпбелл — 11 очков.
Стоит отметить, что первая половина осталась за хозяевами. Однако определяющей стала четвёртая четверть, в которой саратовская команда сумела победить с преимуществом в 19 очков.
После этого матча «Автодор» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ (9 побед, 5 поражений). «Астана» идёт на девятом месте (3 победы, 11 поражений).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
61 : 84
Автодор
Саратов, Россия
Астана: Кэмпбелл - 11, Айткали - 10, Марчук - 9, Мурзагалиев - 9, Спенсер - 6, Тихоненко - 5, Пан - 4, Бажин - 3, Балашов - 2, Щербак - 2, Гаврилов, Литвиненко
Автодор: Джонсон - 23, Минченко - 15, Квитковских - 13, Сергеев - 10, Михайловский - 7, Петенев - 6, Печкин - 4, Пранаускис - 4, Гаврилов - 2, Шакич
Комментарии
- 20 марта 2022
-
19:37
-
18:54
-
17:54
-
17:00
-
16:11
-
14:52
-
13:43
-
12:32
-
11:38
-
10:57
-
09:28
-
06:27
-
05:35
-
00:48
- 19 марта 2022
-
23:45
-
23:03
-
21:51
-
19:40
-
19:07
-
17:41
-
15:37
-
14:30
-
13:10
-
12:38
-
11:53
-
10:59
-
10:19
-
09:46
-
07:24
-
06:29
-
05:22
-
04:23
-
00:51
- 18 марта 2022
-
23:44
-
23:01
Партнерский контент