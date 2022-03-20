Эксперт: Леброн в конце карьеры превзойдёт Джордана по очкам и Мэджика по передачам

Известный обозреватель Крис Бруссард выразил мнение, что звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в конце своей карьеры наберёт больше очков, чем легендарный Майкл Джордан, и больше передач, чем Мэджик Джонсон.

«Все знают, что я ставлю Майкла Джордана выше Леброна, но есть удивительная вещь. Леброн для многих – это смесь Майкла и Мэджика Джонсона. В конце карьеры у него будет больше очков, чем у Майкла, и больше передач, чем у Мэджика», – написал Бруссард в своём «твиттере».

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» на выезде встречался с «Вашингтон Уизардс». Победу со счётом 127:119 праздновали хозяева площадки.



Значительный вклад в успех «Вашингтона» внёс Кристапс Порзингис – 27 очков. У «Лейкерс» выделился Джеймс, на счету которого 38 очков и 10 подборов. В активе Расселла Уэстбрука дабл-дабл (22 очка и также 10 подборов).



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