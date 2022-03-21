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«Финикс» продлил победную серию в НБА, обыграв на выезде «Сакраменто»

«Финикс» продлил победную серию в НБА, обыграв на выезде «Сакраменто»
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В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 127:124.

Наиболее значимый вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 31 очко и совершивший 7 подборов и 5 передач. Самым результативным в составе «Сакраменто» стал защитник Дэвион Митчелл – 28 очков, 3 подбора и 9 передач.

Единственный дабл-дабл у «Сакраменто» на счету литовского центрового «Кингз» Домантаса Сабониса – 18 очков, 12 подборов и 6 передач. За «Финикс» подобным статистическим достижением отметился Деандре Эйтон (12 очков, 10 подборов и 2 передачи).

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
124 : 127
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Сакраменто Кингз: Митчелл - 28, Барнс - 21, Сабонис - 18, Джонс - 13, Дивинченцо - 13, Лайлз - 11, Холидэй - 10, Лэмб - 5, Мету - 5, Джексон, Дэвис, Кета, Лень, Фокс, Харклесс, Холмс
Финикс Санз: Букер - 31, Бриджес - 27, Шамет - 21, Макги - 14, Эйтон - 12, Холидей - 9, Краудер - 6, Крэйг - 6, Пэйтон - 1, Lundberg, Бийомбо, Джонсон, Камински, Пол, Пэйн, Уэйнрайт, Шарич

В параллельных матчах «Атланта Хоукс» дома уступила «Нью-Орлеан Пеликанс» (112:117), а «Оклахома-Сити Тандер» потерпела девятое поражение кряду, уступив на выезде «Орландо Мэджик» (85:90).

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
90 : 85
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Орландо Мэджик: Картер - 30, Вагнер - 11, Вагнер - 10, Океке - 8, Хэмптон - 8, Бамба - 7, Харрис - 6, Энтони - 6, Фульц - 4, Айзек, Бол, Браздейкис, Лопес, Росс, Саггс, Скофилд
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 18, Манн - 13, Waters III - 12, Роби - 11, Маледон - 10, Крейчи - 8, Покушевски - 7, Sarr - 4, Уиггинс - 2, Гидди, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Мускала, Робинсон-Эрл, Уильямс, Фэйворс
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
112 : 117
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Атланта Хоукс: Галлинари - 27, Богданович - 21, Янг - 21, Капела - 14, Хантер - 11, Райт - 8, Л. Уильямс - 7, Оконгву - 3, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс, Хаертер
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 26, Макколлум - 25, Эрнангомес - 17, Альварадо - 15, Хэйс - 12, Джонс - 11, Маршалл - 7, Уоллес - 4, Грэм, Джонсон, Ингрэм, Кларк, Льюис, Мёрфи, Нэнс, Снелл, Темпл, Уильямсон
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