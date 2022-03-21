«Финикс» продлил победную серию в НБА, обыграв на выезде «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 127:124.
Наиболее значимый вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 31 очко и совершивший 7 подборов и 5 передач. Самым результативным в составе «Сакраменто» стал защитник Дэвион Митчелл – 28 очков, 3 подбора и 9 передач.
Единственный дабл-дабл у «Сакраменто» на счету литовского центрового «Кингз» Домантаса Сабониса – 18 очков, 12 подборов и 6 передач. За «Финикс» подобным статистическим достижением отметился Деандре Эйтон (12 очков, 10 подборов и 2 передачи).
В параллельных матчах «Атланта Хоукс» дома уступила «Нью-Орлеан Пеликанс» (112:117), а «Оклахома-Сити Тандер» потерпела девятое поражение кряду, уступив на выезде «Орландо Мэджик» (85:90).
- 21 марта 2022
-
03:57
-
00:55
- 20 марта 2022
-
23:38
-
21:55
-
21:05
-
19:37
-
18:54
-
17:54
-
17:00
-
16:11
-
14:52
-
13:43
-
12:32
-
11:38
-
10:57
-
09:28
-
06:27
-
05:35
-
00:48
- 19 марта 2022
-
23:45
-
23:03
-
21:51
-
19:40
-
19:07
-
17:41
-
15:37
-
14:30
-
13:10
-
12:38
-
11:53
-
10:59
-
10:19
-
09:46
-
07:24
-
06:29