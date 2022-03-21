«Финикс» продлил победную серию в НБА, обыграв на выезде «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 127:124.

Наиболее значимый вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 31 очко и совершивший 7 подборов и 5 передач. Самым результативным в составе «Сакраменто» стал защитник Дэвион Митчелл – 28 очков, 3 подбора и 9 передач.

Единственный дабл-дабл у «Сакраменто» на счету литовского центрового «Кингз» Домантаса Сабониса – 18 очков, 12 подборов и 6 передач. За «Финикс» подобным статистическим достижением отметился Деандре Эйтон (12 очков, 10 подборов и 2 передачи).

В параллельных матчах «Атланта Хоукс» дома уступила «Нью-Орлеан Пеликанс» (112:117), а «Оклахома-Сити Тандер» потерпела девятое поражение кряду, уступив на выезде «Орландо Мэджик» (85:90).