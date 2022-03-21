«Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио». «Торонто» победил «Филадельфию»

«Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 110:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джордан Пул, он набрал 28 очков.
«Голден Стэйт» продолжает занимать третью строчку в Западной конференции. «Сан-Антонио» идут на 11 месте.
В параллельной игре «Филадельфия Сиксерс» на «Веллс Фарго-центр» играла с «Торонто Рэпторс». Канадская команда победила со счётом 93:88. Дабл-даблами отметились камерунские легионеры обоих составов – Джоэл Эмбиид(«Филадельфия») и Паскаль Сиакам(«Торонто»).
«Филадельфия» остаются на третьем месте в Восточной конференции. «Торонто» располагаются на седьмом месте.
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