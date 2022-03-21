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«Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио». «Торонто» победил «Филадельфию»

«Голден Стэйт» проиграл «Сан-Антонио». «Торонто» победил «Филадельфию»
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«Голден Стэйт Уорриорз» в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Гости одержали победу со счётом 110:108. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джордан Пул, он набрал 28 очков.

«Голден Стэйт» продолжает занимать третью строчку в Западной конференции. «Сан-Антонио» идут на 11 месте.

В параллельной игре «Филадельфия Сиксерс» на «Веллс Фарго-центр» играла с «Торонто Рэпторс». Канадская команда победила со счётом 93:88. Дабл-даблами отметились камерунские легионеры обоих составов – Джоэл Эмбиид(«Филадельфия») и Паскаль Сиакам(«Торонто»).

«Филадельфия» остаются на третьем месте в Восточной конференции. «Торонто» располагаются на седьмом месте.

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21 марта 2022, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
108 : 110
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 28, Томпсон - 24, Портер - 16, Уиггинс - 16, Бьелица - 9, Куминга - 9, Грин - 4, Луни - 2, Игуодала, Карри, Кьоцца, Ли, Муди, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
Сан-Антонио Спёрс: Ричардсон - 25, Мюррей - 19, Джонсон - 14, Васселл - 12, Коллинс - 11, Примо - 11, Джонс - 9, Пёлтль - 7, Уискэмп - 2, Stewart Jr., Бэйтс-Диоп, Вудард, Кейкок, Ландейл, Лэнгфорд, Макдермотт, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2022, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
88 : 93
Торонто Рэпторс
Торонто
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 21, Макси - 19, Харден - 17, Тибулл - 12, Ньянг - 11, Харрис - 5, Грин - 3, Powell, Браун, Бэсси, Джо, Джордан, Коркмаз, Миллсэп, Милтон, Рид, Спрингер
Торонто Рэпторс: Сиакам - 26, Ачиува - 21, Барнс - 13, Буше - 12, Трент-мл. - 9, Брукс - 6, Берч - 4, Янг - 2, Ануноби, Бонга, Бэнтон, Ванвлит, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани

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