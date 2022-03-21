Владелец «Чикаго» рассказал о причинах ухода Майкла Джордана в 1998 году

Владелец «Чикаго Буллз» Джерри Рейнсдорф рассказал о том, почему Майкл Джордан покинул команду в 1998 году.
«После того как мы выиграли шестой титул, я сел поговорить с Филом Джексоном и попросил его остаться. Факт в том, что я попросил Фила остаться после сезона. Фил отказался и сказал, что хочет завершить карьеру. Он сказал, что пришло время завершать карьеру. Майкл же сказал, что не будет играть ни за кого, кроме Фила Джексона. Я встретился с Майклом в офисе и сказал ему: «У нас будет локаут, и мы всё равно какое-то время не сможем играть. Почему бы тебе не отложить своё решение, пока я попробую уговорить Фила вернуться?». Майкл согласился. Но когда локаут завершился, я поговорил с Филом, и он ответил, что больше не хочет тренировать», — рассказал Рейнсдорф в интервью NBC Sports.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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