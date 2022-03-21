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Чарания: Зайон Уильямсон не сыграет в нынешнем сезоне НБА

Чарания: Зайон Уильямсон не сыграет в нынешнем сезоне НБА
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон не вернётся в строй в нынешнем сезоне, сообщил инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Ранее сообщалось, что Уильямсон вернулся к индивидуальным тренировкам в составе команды.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Зайон не участвовал ни в одном матче. Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне он набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».

В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).

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