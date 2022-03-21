Перасович прокомментировал поражение УНИКСа в матче с «Зенитом»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (80:84).
«В первую очередь поздравляю «Зенит» с победой. Но мне бы также хотелось поблагодарить своих игроков за то, что проявили мужество и сражались до конца против сильнейшей на данный момент команды Единой Лиги ВТБ. Считаю, мы боролись и показали свой максимум, но нам нужно внести коррективы. Потому что нелегко играть против такого соперника, как «Зенит», всего с двумя большими игроками и новым центровым, который присоединился к команде только утром. Благодарю болельщиков за поддержку! До конца регулярного чемпионата осталось провести 3 матча, каждый из которых для нас сродни финалу. Нам нужно выиграть все игры, чтобы сохранить за собой верхнюю строчку в турнирной таблице. Мы будем бороться!» — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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