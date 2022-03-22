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«Даллас» обыграл «Миннесоту» благодаря дабл-даблу Дончича

«Даллас» обыграл «Миннесоту» благодаря дабл-даблу Дончича
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Далласе (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Победу в нём одержал «Даллас» со счётом 110:108.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Дуайт Пауэлл, который набрал 22 очка. Также стоит отметить Луку Дончича, который заработал дабл-дабл (15 очков и 10 передач). У «Миннесоты» выделился Карл-Энтони Таунс, на его счету 22 очка. Стоит отметить и Энтони Эдвардса, который стал вторым у гостей по результативности, заработав 19 очков.

Следующий матч «Даллас» проведет уже послезавтра, 24 марта, с «Хьюстон Рокетс». Встреча состоится в 3:30 по мск. «Миннесота» же в этот же день дома примет «Финикс Санз», но матч состоится на 30 минут раньше. Игра начнётся в 3:00 по мск.

НБА - регулярный чемпионат
22 марта 2022, вторник. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
110 : 108
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Пауэлл - 22, Динвидди - 20, Баллок - 18, Брансон - 15, Дончич - 15, Финни-Смит - 15, Клебер - 3, Грин - 2, Wright, Браун, Бёрк, Дав. Бертанс, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 22, Эдвардс - 19, Расселл - 18, Принс - 17, Беверли - 8, Бисли - 7, Ноуэлл - 6, Рид - 5, Вандербилт - 4, Маклафлин - 2, Больмаро, Лейман, Макдэниелс, Найт, Окоги, Райт
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