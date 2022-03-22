«Даллас» обыграл «Миннесоту» благодаря дабл-даблу Дончича

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Далласе (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Победу в нём одержал «Даллас» со счётом 110:108.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Дуайт Пауэлл, который набрал 22 очка. Также стоит отметить Луку Дончича, который заработал дабл-дабл (15 очков и 10 передач). У «Миннесоты» выделился Карл-Энтони Таунс, на его счету 22 очка. Стоит отметить и Энтони Эдвардса, который стал вторым у гостей по результативности, заработав 19 очков.
Следующий матч «Даллас» проведет уже послезавтра, 24 марта, с «Хьюстон Рокетс». Встреча состоится в 3:30 по мск. «Миннесота» же в этот же день дома примет «Финикс Санз», но матч состоится на 30 минут раньше. Игра начнётся в 3:00 по мск.
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