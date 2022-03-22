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Лав — после данка Леброна через него: не общаюсь с ним как минимум следующие 48 часов

Лав — после данка Леброна через него: не общаюсь с ним как минимум следующие 48 часов
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Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав отреагировал на данк лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса через себя во время матча регулярного чемпионата.

«Не общаюсь со своим корешем Леброном как минимум следующие 48 часов», – написал Лав в социальных сетях.

Напомним, сегодня «Лейкерс» на выезде оказались сильнее «Кливленд Кавальерс» (131:120). Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внесли лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и 12 передач, и разыгрывающий Расселл Уэстбрук, на счету которого дабл-дабл – 20 очков, 4 подбора и 11 передач.

«Лейкерс» (31-41) занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Кливленд Кавальерс» (41-31) – шестой на Востоке.

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