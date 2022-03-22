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Евролига дисквалифицировала все российские баскетбольные клубы

Евролига дисквалифицировала все российские баскетбольные клубы
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В Евролиге приняли решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. Об этом сообщила пресс-служба Евролиги.

Напомним, изначально на фоне событий на Украине Евролига лишь приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок. Кроме того, было приостановлено участие «Локомотива-Кубань» в Еврокубке.

На момент приостановки участия «Зенит» занимал пятую позицию в турнирной таблице Евролиги — в 23 встречах клуб из Санкт-Петербурга одержал 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля.

Московский ЦСКА шёл шестым с 14 победами и 10 поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимал восьмую позицию в турнирной таблице, имея на счету 13 побед и 12 поражений.

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