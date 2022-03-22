Евролига дисквалифицировала все российские баскетбольные клубы

В Евролиге приняли решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке. Об этом сообщила пресс-служба Евролиги.
Напомним, изначально на фоне событий на Украине Евролига лишь приостановила участие ЦСКА, УНИКСа и «Зенита» в турнире на неопределённый срок. Кроме того, было приостановлено участие «Локомотива-Кубань» в Еврокубке.
На момент приостановки участия «Зенит» занимал пятую позицию в турнирной таблице Евролиги — в 23 встречах клуб из Санкт-Петербурга одержал 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля.
Московский ЦСКА шёл шестым с 14 победами и 10 поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимал восьмую позицию в турнирной таблице, имея на счету 13 побед и 12 поражений.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 22 марта 2022
-
19:09
-
18:00
-
17:46
-
16:35
-
15:57
-
14:52
-
14:02
-
13:01
-
11:51
-
10:37
-
09:40
-
06:24
-
05:46
-
04:53
-
04:24
-
00:30
- 21 марта 2022
-
23:50
-
22:32
-
21:44
-
20:58
-
19:34
-
18:39
-
17:55
-
16:25
-
15:30
-
14:22
-
13:18
-
11:58
-
11:02
-
09:30
-
09:29
-
06:25
-
05:59
-
03:57
-
00:55