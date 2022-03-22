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Турнирная таблица Евролиги после дисквалификации российских клубов

Турнирная таблица Евролиги после дисквалификации российских клубов
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Сегодня, 22 марта, Евролига приняла решение отстранить и аннулировать результаты всех российских клубов, принимавших участие в турнире: ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Решение было принято из-за ситуации вокруг Украины.

Предлагаем вашему вниманию обновлённую турнирную таблицу регулярного чемпионата Евролиги:

1. «Барселона» (сыгранные матчи – 24; процент побед — 0,792) – 43 очка.
2. «Реал Мадрид» (сыгранные матчи –24; процент побед — 0,750) — 42 очка.
3. «Олимпиакос» (сыгранные матчи —25; процент побед — 0,680) — 42 очка.
4. «Олимпия Милан» (сыгранные матчи – 23; процент побед — 0,696) — 39 очков.
5. «Анадолу Эфес» (сыгранные матчи – 23; процент побед — 0,565) — 36 очков.
6. «Бавария» (сыгранные матчи – 22; процент побед — 0,545) – 34 очка.
7. «Маккаби Тель-Авив» (сыгранные матчи – 22; процент побед — 0,500) — 33 очка.
8. «Монако» (сыгранные матчи – 24; процент побед — 0,458) — 35 очков.
9. «Црвена Звезда» (сыгранные матчи – 24; процент побед —0,458) — 35 очков.
10. «Баскония» (сыгранные матчи – 25; процент побед — 0,400) — 35 очков.
11. «Фенербахче» (сыгранные матчи – 22; процент побед — 0,409) — 31 очко.
12. «Альба» (сыгранные матчи – 22; процент побед — 0,409) — 31 очко.
13. АСВЕЛ (сыгранные матчи – 24; процент побед — 0,292) — 31 очко.
14. «Жальгирис» (сыгранные матчи – 25; процент побед — 0,280) — 32 очка.
15. «Панатинаикос» (сыгранные матчи – 23; процент побед — 0,261) — 29 очков.

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