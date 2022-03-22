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«Анадолу Эфес», «Барселона», «Панатинаикос» и «Маккаби» добыли победы в Евролиге

«Анадолу Эфес», «Барселона», «Панатинаикос» и «Маккаби» добыли победы в Евролиге
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Завершились 4 матча регулярного чемпионата Евролиги. «Анадолу Эфес» на домашней площадке принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 93:90 в пользу турецкой команды.

Самым результативным в составе победителей стал Василие Мицич, записавший на свой счёт 29 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Габриэль Дек — 23 очка.

В другом матче игрового дня «Альба» встречалась с «Барселоной». Победу в этом противостоянии со счётом 95:79 праздновали баскетболисты испанского клуба. Форвард Никола Миротич принёс каталонцам 18 очков. У «Альбы» чаще других отличался Оскар Да Силва — 13 очков.

Ещё в двух матчах «Панатинаикос» принимал «Баварию», а «Маккаби» из Тель-Авива встречался с «Миланом». Победу в этих встречах праздновали греческий (80:67) и израильский клубы соответственно (75:58).

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Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур
22 марта 2022, вторник. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
93 : 90
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Анадолу Эфес: Мицич - 29, Морман - 18, Ларкин - 12, Пляйсс - 11, Данстон - 8, Андерсон - 5, Бьёбуа - 5, Брайант - 3, Симон - 2, Петрушев, Сайбир, Тунджер
Реал Мадрид: Дек - 23, Ябуселе - 20, Ханга - 14, Уильямс-Госс - 9, Пуарье - 8, Фернандес - 6, Тавареш - 5, Эртель - 5, Льюль, Нуньес, Рэндольф, Томпкинс
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
22 марта 2022, вторник. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
79 : 95
Барселона
Барселона, Испания
Альба: Да Силва - 13, Смит - 12, Блатт - 11, Делов - 9, Зусман - 9, Ламмерс - 6, Маттиссек - 5, Сикма - 5, Кумадже - 4, Ло - 3, Шнайдер - 2, Шульте
Барселона: Миротич - 18, Курич - 14, Шмитс - 12, Лапровиттола - 10, Калатес - 9, Абринес - 8, Дэвис - 8, Хэйс - 8, Экзам - 4, Йокубайтис - 2, Ннаджи - 2, Мартинес
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
22 марта 2022, вторник. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
80 : 67
Бавария
Мюнхен, Германия
Панатинаикос: Макон - 18, Уайт - 16, Сент-Рос - 15, Недович - 14, Папаяннис - 8, Манцукас - 5, Каселакис - 2, Эванс - 2, Каввадас, Хугкас
Бавария: Хиллиард - 15, Рабит - 13, Томас - 12, Радошевич - 8, Ярамаз - 8, Шишко - 5, Лучич - 4, Хантер - 2, Джедович, Джордж, Обст, Ципсер
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
22 марта 2022, вторник. 22:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
75 : 58
Олимпия Милан
Милан, Италия
Маккаби Тель-Авив: Нанналли - 14, Рейнольдс - 14, Жижич - 12, Эванс - 9, Деррик Уильямс - 8, Томас - 7, Зив - 6, Уилбекин - 3, Калояро - 2, Блайзер, Коэн, Соркин
Олимпия Милан: Холл - 11, Мелли - 10, Шилдс - 9, Дилэйни - 6, Бентил - 5, Хайнс - 5, Грант - 4, Дэниелс - 3, Родригес - 3, Риччи - 2, Датоме, Тарчевски
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