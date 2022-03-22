«Анадолу Эфес», «Барселона», «Панатинаикос» и «Маккаби» добыли победы в Евролиге

Завершились 4 матча регулярного чемпионата Евролиги. «Анадолу Эфес» на домашней площадке принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась со счётом 93:90 в пользу турецкой команды.
Самым результативным в составе победителей стал Василие Мицич, записавший на свой счёт 29 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Габриэль Дек — 23 очка.
В другом матче игрового дня «Альба» встречалась с «Барселоной». Победу в этом противостоянии со счётом 95:79 праздновали баскетболисты испанского клуба. Форвард Никола Миротич принёс каталонцам 18 очков. У «Альбы» чаще других отличался Оскар Да Силва — 13 очков.
Ещё в двух матчах «Панатинаикос» принимал «Баварию», а «Маккаби» из Тель-Авива встречался с «Миланом». Победу в этих встречах праздновали греческий (80:67) и израильский клубы соответственно (75:58).
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