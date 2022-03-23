45 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Нью-Йорк Никс»

Завершились два матча регулярного чемпионата НБА. В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» принимал с «Атланту Хоукс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 117:111.



Самым результативным в составе хозяев площадки стал Ар Джей Барретт, набравший 30 очков. На счету Алека Бёркса 21 балла. У гостей выделился Трей Янг, набравший 45 баллов. В активе Богдана Богдановича 32 очка.



А в Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 94:90.



Самым результативным игроком у «Орландо» стал Уэнделл Картер, набравший 19 очков. На счету Франца Вагнера 18 баллов. У «Голден Стэйт» выделился Джордан Пул, на его счету 26 очков.