45 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Нью-Йорк Никс»
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Завершились два матча регулярного чемпионата НБА. В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» принимал с «Атланту Хоукс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 117:111.
Самым результативным в составе хозяев площадки стал Ар Джей Барретт, набравший 30 очков. На счету Алека Бёркса 21 балла. У гостей выделился Трей Янг, набравший 45 баллов. В активе Богдана Богдановича 32 очка.
А в Орландо (США) на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева одержали победу со счётом 94:90.
Самым результативным игроком у «Орландо» стал Уэнделл Картер, набравший 19 очков. На счету Франца Вагнера 18 баллов. У «Голден Стэйт» выделился Джордан Пул, на его счету 26 очков.
НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Барретт - 30, Бёркс - 21, Куикли - 17, Фурнье - 11, Топпин - 10, Робинсон - 9, Гибсон - 5, Гримс - 3, Макбрайд - 3, Симс - 2, Hunt, Арчидиаконоу, Ноэль, Реддиш, Роуз, Рэндл, Уокер
Атланта Хоукс: Янг - 45, Богданович - 32, Хаертер - 14, Галлинари - 10, Хантер - 10, Капела - 2, Оконгву - 2, Райт - 2, Джонсон, Дьенг, Коллинс, Купер, Л. Уильямс, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс
НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
94 : 90
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Орландо Мэджик: Картер - 19, Вагнер - 18, Энтони - 14, Океке - 8, Фульц - 8, Харрис - 8, Бамба - 7, Вагнер - 7, Хэмптон - 5, Айзек, Бол, Браздейкис, Даутин, Лопес, Росс, Саггс, Скофилд
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 26, Томпсон - 15, Куминга - 14, Портер - 14, Уиггинс - 13, Луни - 5, Грин - 2, Бьелица - 1, Игуодала, Карри, Кьоцца, Ли, Муди, Пэйтон II, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун
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