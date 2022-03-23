Чемпион НБА рассказал, в каком случае Шакил О'Нил мог бы быть ещё опаснее на площадке

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт выразил мнение, что известный в прошлом баскетболист Шакил О'Нил мог бы доставлять соперникам больше хлопот, если бы на площадке был злее.

«Шак мог бы быть намного злее, чем он был. Могу сказать, что мы благодарим бога за то, что Шака воспитали правильно! Никто ещё не играл против разъярённого Шака. Спасибо маме О'Нила, спасибо!



А когда я увидел его в первый раз, то подумал: «Боже!» Я смотрел вверх, а между тем я сам немаленького роста. А вообще он хороший человек», — сказал Гарнетт в ALL THE SMOKE podcast.



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.

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