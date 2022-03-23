Дюрант — о Моранте: когда у вас есть будущий член Зала славы, это делает всю команду лучше
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением о восходящей звезде «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранте.
«Когда у вас во главе команды есть будущий член Зала славы, это делает всех лучше.
Он — симбиоз разных членов Зала славы. Я думаю, что величайшие игроки в баскетболе могут превратиться в кого угодно в любой момент. И мне кажется, что Джа на пути к этому. Когда он играет, я вижу в его игре трёх или четырёх разных игроков из Зала славы. Он может сыграть как Аллен Айверсон, может исполнить лэй-ап как сам Майкл Джордан, убежать в отрыв как, например, Расселл Уэстбрук или тот же Деррик Роуз», — приводит слова Дюранта ESPN.
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