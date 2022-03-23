«Я всё ещё тот парень». Оладипо выразил уверенность, что вернётся на уровень звёзд НБА

Защитник «Майами Хит» Виктор Оладипо считает, что он сможет вернуться на уровень звёзд Национальной баскетбольной лиги.

Напомним, 29-летний игрок пропустил большую часть сезона из-за травмы, появившись впервые 7 марта в матче с «Хьюстон Рокетс». Он не играл с апреля 2021 года, так как восстанавливался после операции на правом бедре.

«Я всё ещё тот парень, который может выступать на уровне звёзд. Теперь мне просто нужно вернуть своё тело к ощущениям этого уровня, а это требует времени. Не сомневаюсь, что смогу… Это возрождение для меня», — приводит слова Оладипо Fadeaway World.

Защитник дважды принимал участие в Матче всех звёзд НБА – в 2018 и в 2019 годах.

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