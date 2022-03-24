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«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Майами», «Бостон» разгромил «Юту»

«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Майами», «Бостон» разгромил «Юту»
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 118:104, благодаря чему они смогли прервать трёхматчевую серию поражений.

Самый значимый вклад в победу «Уорриорз» внёс защитник Джордан Пул, на счету которого 30 очков, 4 подбора и 9 передач. Лучшим по результативности в составе «Хит» стал разыгрывающий Кайл Лоури – 26 очков, 1 подбор и 9 передач.

Напомним, что «Голден Стэйт» (48-25) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Майами» (47-26) лидирует на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
104 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Лоури - 26, Адебайо - 25, Батлер - 20, Робинсон - 13, Оладипо - 7, Такер - 7, Дедмон - 6, Smart, Винсент, Гай, Мартин, Моррис, Страс, Хайсмит, Хаслем, Хироу, Юртсевен
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 30, Куминга - 22, Ли - 22, Уиггинс - 22, Пэйтон II - 11, Бьелица - 9, Луни - 2, Грин, Игуодала, Карри, Кьоцца, Муди, Портер, Томпсон, Тоскано-Андерсон, Уайзмен, Уэзерспун

В параллельных матчах «Бостон Селтикс» разгромил дома «Юту Джаз» (125:97) несмотря на 37 очков от защитника гостей Донована Митчелла, а 43 очка Кайла Ирвинга не спасли «Бруклин Нетс» от поражения «Мемфис Гриззлиз» (120:132).

НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 97
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Бостон Селтикс: Браун - 26, Тейтум - 26, Уильямс - 12, Притчард - 11, Тайс - 11, Уайт - 10, Хорфорд - 9, Смарт - 5, Корнет - 4, Уильямс - 4, Стаускас - 3, Несмит - 2, Томас - 2, Ryan, Фиттс, Хозер
Юта Джаз: Митчелл - 37, Гобер - 14, Пэскелл - 11, Кларксон - 10, Конли - 9, О'Нил - 6, Уайтсайд - 5, Александер-Уолкер - 3, Батлер - 2, Sneed, Азубуике, Богданович, Гэй, Форрест, Хаус, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
24 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
132 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 23, Мелтон - 23, Брукс - 21, Джонс - 16, Кларк - 14, Джексон - 13, Андерсон - 10, Адамс - 7, Кончар - 5, Альдама, Калвер, Морант, Пон, Терри, Тийе, Тиллман, Уильямс
Бруклин Нетс: Ирвинг - 43, Дюрант - 35, Драммонд - 15, Браун - 13, Клэкстон - 7, Томас - 4, Эдвардс - 3, Горан Драгич, Гриффин, Джонсон, Дюк, Карри, Миллз, Олдридж, Симмонс, Харрис, Шарп
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