«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Майами», «Бостон» разгромил «Юту»

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 118:104, благодаря чему они смогли прервать трёхматчевую серию поражений.

Самый значимый вклад в победу «Уорриорз» внёс защитник Джордан Пул, на счету которого 30 очков, 4 подбора и 9 передач. Лучшим по результативности в составе «Хит» стал разыгрывающий Кайл Лоури – 26 очков, 1 подбор и 9 передач.

Напомним, что «Голден Стэйт» (48-25) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Майами» (47-26) лидирует на Востоке.

В параллельных матчах «Бостон Селтикс» разгромил дома «Юту Джаз» (125:97) несмотря на 37 очков от защитника гостей Донована Митчелла, а 43 очка Кайла Ирвинга не спасли «Бруклин Нетс» от поражения «Мемфис Гриззлиз» (120:132).