Источник: Кайри Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах «Бруклина»

Разыгрывающему «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу и другим невакцинированным спортсменам будет разрешено заниматься профессиональным спортом в Нью-Йорке в соответствии с важным изменением в законе, о котором мэр Эрик Адамс готов объявить в четверг. Об этом сообщает Politico.
Эта новость появилась после того, как во вторник Адамс объявил о том, что он планирует отменить требование о применении масок для малышей в городских детских садах с 4 апреля.
Таким образом, Ирвинг сможет сыграть за «Бруклин» в домашнем встрече с «Шарлотт» 28 марта.
Напомним, что с начала сезона Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри и от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие. Сообщалось, что Ирвингу придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.
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