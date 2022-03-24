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Источник: Кайри Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах «Бруклина»

Источник: Кайри Ирвинг сможет принимать участие в домашних матчах «Бруклина»
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Разыгрывающему «Бруклин Нетс» Кайри Ирвингу и другим невакцинированным спортсменам будет разрешено заниматься профессиональным спортом в Нью-Йорке в соответствии с важным изменением в законе, о котором мэр Эрик Адамс готов объявить в четверг. Об этом сообщает Politico.

Эта новость появилась после того, как во вторник Адамс объявил о том, что он планирует отменить требование о применении масок для малышей в городских детских садах с 4 апреля.

Таким образом, Ирвинг сможет сыграть за «Бруклин» в домашнем встрече с «Шарлотт» 28 марта.

Напомним, что с начала сезона Ирвинг отказывается проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего по законам штата Нью-Йорк не может принимать участия в домашних играх «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри и от выездных матчей, однако потом позволила ему принимать в них участие. Сообщалось, что Ирвингу придётся каждый день проходить тестирование как непривитому игроку.

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